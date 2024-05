John Wick | Donnie Yen star del nuovo film spinoff

Keanu Reeves, l’amata star farà coppia con Kristen Dunst nel suo nuovo film. I dettagli - Keanu Reeves, l’amata star farà coppia con Kristen Dunst nel suo nuovo film. I dettagli - L'attore di Matrix e john wick Keanu Reeves sarà diretto da un apprezzato regista in un film con Kristen Stewart e un'altra grande star ...

Stasera in tv: “The Menu” su Rai 4 - Stasera in tv: “The Menu” su Rai 4 - Rai 4 stasera propone The Menu, thriller-horror del 2022 diretto da Mark Mylod e interpretato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult Nicholas Hoult, Hong Chau e john Leguizamo.

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Maggio, in prima serata - Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Maggio, in prima serata - Stasera in TV, Martedì 14 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ...