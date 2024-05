Job Day a Varese il 22 maggio

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 15 maggio 2024) : opportunità di lavoro in vari settori Giornata di colloqui di selezione. Iscrizioni entro lunedì 20Il prossimo 22si terrà ail Job Day organizzato dal Centro per l’impiego diin collaborazione con l’agenzia Randstad. Sarà una giornata di colloqui di selezione dedicata a opportunità di lavoro nei settori Alimentare – Metalmeccanico – Chimico – Gomma Plastica – Logistica. Le persone che sono in cerca di un lavoro avranno la possibilità di conoscere le posizioni di lavoro disponibili in questi ambiti lavorativi nel territorio di, consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio di lavoro con operatori del Centro per l’Impiego e dell’Agenzia per il Lavoro Randstad. La finalità dell’iniziativa è facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ...