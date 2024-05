Jey Uso | Roman Reigns vs Cody Rhodes è stato il più grande main event di WrestleMania di sempre

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono passati poco meno di 40 giorni dallo storicodi40, doveha conquil’Undisputed WWE Championship mettendo fine allo storico regno di 1.316 giorni di. Un match che ancora oggi è rimasto impresso nella mente di noi fan. Il piùdiNon solo i fan ma anche molti colleghi dihanno elogiato il loro match dell’ultima edizione dello Showcase Of The Immortals e uno su tutti è sicuramente Jey Uso legato ad entrambi i coinvolti. In una recente intervistaJey ha dichiarato che per lui il match fraè il più ...