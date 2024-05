Jey Uso | Finalmente ora vengo rispettato per quello che sono

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Da quando Triple H è salito al comando in casa WWE,cambiate tantissime cose sotto tantissimi aspetti, specialmenteriguardante la gestione dei wrestler. Jey Uso è diventato un vero e proprio “main eventer”, basti vedere le ovazioni che riceve ovazioni in giro per il globo. Jey ha parlato proprio di questo cambiamento in una recente intervista. Finally “Mi sento piu’ in fiducia ora di come non lo sia mai stato.stato bravo ad apprendere tutti i consigli che mistati dati. Parlo principalmente del periodo della pandemia, con Hunter ed Heyman nella stessa stanza, con tutta la Bloodline, solo noi a gettare fuori tantissime idee. Ho imparato tanto in quei momenti ed adessomolto piu’ completo. Lavorare con Levesque adesso in singolo è molto stimolante, penso di aver ...

L'attivista e opinionista per i diritti LGBT si racconta in una lunga intervista a Fanpage.it nella quale esplora le contraddizioni del politicamente scorretto: "È una scusa per quelli che vogliono essere legittimati nella propria cattiveria". Era ...

Comunità ebraica di Milano, lettera di Walker Meghnagi al rettore: sconforto per quello che accade alla Statale - Comunità ebraica di Milano, lettera di Walker Meghnagi al rettore: sconforto per quello che accade alla Statale - Il presidente contro l’assemblea di domani su “colonialismo e apartheid” per per spacciare la bugia che lo Stato di Israele sia uno stato coloniale e razzista in cui vige l'apartheid ...

Fusi: Conte per il Napoli "Sarebbe il profilo migliore per rincominciare. Bisogna ritrovare quegli stimoli che sono mancati in questa stagione - Fusi: Conte per il Napoli "Sarebbe il profilo migliore per rincominciare. Bisogna ritrovare quegli stimoli che sono mancati in questa stagione - A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Fusi, ex allenatore dell'Atalanta ed ex calciatore di Napoli e Juventus.

Migranti, anche Frontex certifica il successo del governo: sbarchi giù del 62% - Migranti, anche Frontex certifica il successo del governo: sbarchi giù del 62% - Arrivi di irregolari in riduzione in Europa, con riduzioni maggiori che si registrano lungo la rotta balcanica e quella del Mediterraneo centrale. In aumento gli arrivi alle Canarie ...