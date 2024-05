Jesi - a caccia di oro rosso | preso uno della banda che ha depredato il depuratore

(Di mercoledì 15 maggio 2024)(Ancona), 15 maggio 2024 - Avevanodi mira ildi. Due i colpi messi a segno a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. La notte del 12 febbraio scorso, almeno quattro persone, tutte travisate, si erano introdotte all’interno dell’area dele avevano tranciato e asportato una consistente porzione di cavi in rame dell’impianto elettrico. Ingente il danno, stimato attorno ai 70mila euro. Quasi certamente in quella circostanza i malviventi si erano resi conto che vi era ancora altro materiale da razziare e così, appena quindici giorni dopo, erano tornati in azione prendendo di mira l’area di essiccamento termico. Ben 1.634 i metri di cavo elettrico unifilare in rame tranciato ed asportato, del valore stimato di 65mila euro. Stavolta, però, qualcosa era andato storto. A ...

Civitanova, fidejussioni fasulle a nome di un anziano disabile per rilevare un supermercato: 4 nei guai per truffa, tra loro un ristoratore - Civitanova, fidejussioni fasulle a nome di un anziano disabile per rilevare un supermercato: 4 nei guai per truffa, tra loro un ristoratore - CIVITANOVA - Fidejussioni fasulle a nome di un anziano disabile per rilevare un supermercato: 4 nei guai per truffa, tra loro un ristoratore. In questo ...

Furti di rame per 70mila euro al depuratore di Jesi: preso uno dei predoni dell'oro rosso - Furti di rame per 70mila euro al depuratore di jesi: preso uno dei predoni dell'oro rosso - jesi - Per due volte hanno preso di mira il depuratore di jesi, a caccia dell'oro rosso: in due colpi avevano portato a casa un borttino da circa 135mila euro in cavi di rame, ma ora ...

Jesi Furti di rame al depuratore, denunciato uno degli autori - jesi Furti di rame al depuratore, denunciato uno degli autori - Bottino di oltre 100mila euro ma le indagini dei Carabinieri della Stazione cittadina hanno permesso di rintracciare uno dei malviventi ...