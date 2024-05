Jader e Jacopo | i fratelli di Holden gli fanno una sorpresa ad Amici

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Holder è uno dei finalisti della 23esima edizione die nel quotidiano di oggi gli è stata fatta una: un videomessaggio da parte del fratelloe un incontro inaspettato con l’altro suo fratello. Considerando che il cantante all’anagrafe si chiama Joseph è facile intuire come i genitori abbiano optato per chiamare i figli tutti con la stessa iniziale, un po’ come fatto da Orietta Berti e il marito Osvaldo., chiamato in studio, ha prima ricevuto una lettera parlata da parte di: “La musica è il tuo modo di parlare col mondo e per fortuna hai avuto la possibilità di parlarci col mondo. Secondo noi il passo più grande che hai fatto è stato quello di abbattere il muro delle diffidenze, permettendo alle persone di poterti voler bene per come sei. Hai ...

Chi è il padre di Holden di Amici e chi è la madre - Chi è il padre di Holden di Amici e chi è la madre - Holden, il concorrente di Amici, è un cantante italiano che ha guadagnato notorietà grazie al programma Amici di Maria De Filippi. Il suo vero nome è Joseph Carta. Ecco alcune informazioni sulla sua v ...

Amici 23, sorprese per Holden e Marisol. Il gesto della madre della ballerina per Petit emoziona i fan - Amici 23, sorprese per Holden e Marisol. Il gesto della madre della ballerina per Petit emoziona i fan - Anche oggi arrivano tante sorprese per gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Il gesto della mamma di Marisol per Petit è da applausi e il web approva.

Amici, il gesto della madre di Marisol per Petit. Sorpresa per Holden - Amici, il gesto della madre di Marisol per Petit. Sorpresa per Holden - Nel corso del Daytime in onda il 15 maggio 2024, ecco che sia Marisol che Holden ricevono una sorpresa da parte dei loro cari ...