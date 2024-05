Jacobs - test superati | Al lavoro per per essere al top a Parigi

Seconda giornata di test con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI per Marcell Jacobs presso lo Stadio dei Marmi di Roma. “Devo dire che è tanta la responsabilità di arrivare da campione in carica a Parigi, darò il massimo di me ...

Davanti a Marcell Jacobs c’è un solo obiettivo per il ritorno in pista alle Olimpiadi di Parigi. Ed è lo stesso azzurro a dirlo chiaro e tondo, senza inutili pretattiche o futili scaramanzie: «Darò il massimo di me stesso, la responsabilità di ...

Atletica, Dosso in forma olimpica: record italiano nei 100 metri sotto la pioggia Jacobs: “A Parigi vado per vincere un altro oro” - Atletica, Dosso in forma olimpica: record italiano nei 100 metri sotto la pioggia jacobs: “A Parigi vado per vincere un altro oro” - La 24enne azzurra con 11”12 si migliora di due centesimi a Savona. Marcell prepara l’esordio di Roma: “Sono pronto e voglio riconquistare il titolo ai Giochi” ...

Marcell Jacobs non si nasconde: “Voglio vincere un altro oro a Parigi 2024” - Marcell jacobs non si nasconde: “Voglio vincere un altro oro a Parigi 2024” - L'appuntamento è fissato per il 18 maggio. In occasione dello Sprint Festival di Roma, vedremo in azione Marcell jacobs. Il bi-campione olimpico di Tokyo ...

Olimpiadi | Jacobs a caccia del bis ai Giochi: "Voglio un altro oro" - Olimpiadi | jacobs a caccia del bis ai Giochi: "Voglio un altro oro" - Si chiudono due giorni di intenso lavoro per Marcell jacobs con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Dopo i test incentrati sulle andature, sempre allo Stadio dei Marmi il bicampione ...