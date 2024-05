Jacobs | Stiamo dimostrando di essere una Nazionale fortissima

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si chiudono due giorni di intenso lavoro per Marcellcon l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Dopo i test incentrati sulle andature, sempre allo Stadio dei Marmi, il bicampione olimpico in carica dei 100 metri e della staffetta 4×100 ha effettuato sprint con sovraccarico e prove di ipervelocità con traino. Tali test servono a curare la gestualità con una elevata lunghezza di passo, più rapida rispetto al normale. “Sono contento ditornato in Italia, mi piace tanto allenarmi qui – il commento dell’azzurro – Non vedo l’ora di gareggiare. Voglio fare più gare possibile per mettere insieme più ‘pezzi’ in vista di Parigi 2024. È una stagione impegnativa, tutti stanno lavorando duramente per arrivare preparati all’appuntamento olimpico. Italiani?facendo un lavoro grandissimo. Dopo Tokyo 2020 abbiamo ...