Italia - Zaniolo | Costretto a rinunciare all’Europe - tornerò presto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nicolòtoglie ai tifosini ogni dubbio: a causa della microfrattura al piede riportata di recente, non potrà essere ‘convocabile’ per gli imminenti Europei di calcio che si svolgeranno in Germania: “Grazie per la vicinanza in queste ore a voi ‘Villans’ e ai tanti tifosini e turchi. Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima!”, scrive sui social l’attaccante dell’Aston Villa. L’ex Roma poi conclude il messaggio, condividendo ancora una volta il desiderio di rappresentare il tricolore in una grande competizione: “Purtroppo dovròal sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!”. SportFace.