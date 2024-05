Italia - cresce l’occupazione | serve a poco se siamo tutti più poveri

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag – Da anni l’è in crescita come occupazione. Nonneanche andare a cercare i dati, è sufficiente usare google per rendersene conto. Questo, ovviamente, è un tema molto rilanciato dai giornali mainstream, che ribattono a macchinetta la questione dell’aumento di posti di lavoro quasi in contestazione di chi contesta l’assenza del lavoro stesso, dimenticando che tra costoro c’è anche chi ne rimarca la precarietà, la “fluidità” ma soprattutto la redditualità.e occupazione, la semplificazione che fa comodo Basta registrare – e soprattutto pubblicizzare – l’ultimo incremento econtenti.meno coloro che vivono in prima persona il dramma. Quello di un’in cui sì, è vero, ...