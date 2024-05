IT-Alert - nuovo test in Sardegna contro l’allarme maremoto causato da sisma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024)IT-, questa volta solo in, oggi 15 maggio per allarmeda: dove suona e cosa fare. Oggi i sardi hanno ricevuto l’avviso IT-su tutti i telefoni nei comuni di Orosei, Siniscola e Posada, in provincia di Nuoro, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile invierà un messaggio per simulare ungenerato da. Il sistema nazionale di allarme pubblico della Protezione Civile che si attiva in caso di calamità e gravi emergenze è arrivato oggi, mercoledì 15 maggio, alle 11 su tutti i telefoni accesi e connessi alle reti telefoniche nell’area dei comuni di Orosei, Siniscola e Posada, in provincia di Nuoro,. L’obiettivo delle ...