Istat | in Italia cresce l’occupazione +61,5% - ma il lavoro è sempre più ‘povero’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 – In, ma di pari passo aumenta il cosiddetto ‘povero’. L’andamento è stato fotografato dai dati raccolti dal rapporto annuale dell’relativi al 2023. Un fenomeno che investe prevalentemente i più giovani, ma non solo. Ma vediamo i numeri nel dettaglio. Occupazione inNel 2023, il tasso di occupati tra i 15 e i 64 anni è stato del 61,5% superando del 2,4% il tasso del 2019. Se compariamo i datini con quelli europei emerge un netto divario tra gli occupati delle maggiori economie europee e glini. Nel Bel Paese, in sintesi, il numero degli occupati resta inferiore di 15,9 punti rispetto, per esempio, alla Germania, di 6,9 rispetto alla Francia e di 3,9 rispetto alla ...

Brutte notizie per le famiglie italiane . La spesa per le Mense scolastiche è cresciuta ancora nell’ultimo anno. Secondo i dati presentati nella VII Indagine di Cittadinanzattiva per l’anno 2023 /24, il costo medio mensile per le famiglie (formate da ...

Vacanze estive, per 32% italiani esperienze enogastronomiche - Vacanze estive, per 32% italiani esperienze enogastronomiche - Il 32% degli italiani prediligerà, per l'estate 2024, esperienze a tema enogastronomico. È quanto stima e prevede Ttg Monitor, osservatorio sul Turismo di Ttg Travel, manifestazione per la promozione ...

Rapporto Istat 2023, nascite al minimo storico e crescente povertà in Italia - Rapporto Istat 2023, nascite al minimo storico e crescente povertà in italia - L'italia sta affrontando una crisi demografica e sociale senza precedenti, secondo il rapporto annuale dell'Istat.

Industria Felix, Tentori (GTC): "Per risolvere il problema generazionale aziende devono fidarsi dei manager" - Industria Felix, Tentori (GTC): "Per risolvere il problema generazionale aziende devono fidarsi dei manager" - “L’italia è il paese resiliente per eccellenza, quello che ha fatto dopo il Covi anche con le piccole e medie imprese è semplicemente ...