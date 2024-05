Israele - Wsj | da Usa armi per 1,25 mld

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 7.42 L'amministrazione Biden ha notificato al Congresso l'intenzione di vendere nuoveper circa 1,25 mld di dollari. E' quanto riferisce il Wall Street Journal, che cita fonti governative e del Congresso Usa. Il pacchetto include munizioni per carri armati,veicoli tattici e proiettili da mortaio. Il presidente Biden ha però annunciato che metterà il veto sul provvedimento presentato dai repubblicani al Congresso per inviare. L'Israel Security Assistance Support Act dovrebbe essere votato in settimana.

A Torino gli Studenti hanno occupato l'università in sostengo della Palestina . Anche qui, come nel resto del mondo e in diverse città italiane, gli Studenti hanno piazzato delle tende .Continua a leggere

Cosa significa, oggi, ricordare la “Nakba” tra arabi e Israele - Cosa significa, oggi, ricordare la “Nakba” tra arabi e israele - Il 15 maggio ricorre l’anniversario della Nakba, il ricordo dell’esodo della popolazione araba dai territori del nascente Stato d’israele.

