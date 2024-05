Israele attacca Onu su Palestina membro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 14.00 Il governo israeliano ha repinto all'unanimità la risoluzione Onu che consente alladi essereOnu. L'ambasciatore israeliano all'Onu,Erdan alla radio militare,dice che le Nazioni Unite "sono diventate un collaboratore di Hamas e soprattutto un'entità terroristica a sé".A suo dire,l'Onu condannaper qualsiasi accusa "non verificata", ma non commenta le accuse di utilizzo di infrastrutture Onu da parte di Hamas, non fa nulla per evitare che ciò accada o per licenziare personale Unrwa coinvolto con il terrorismo".