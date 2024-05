Isola del Giglio | com' è dormire nel nuovo albergo Faro Capel Rosso

Abbiamo dormito in un faro sull'Isola del Giglio ed è stato ancora più bello di quanto ci immaginavamo - Abbiamo dormito in un faro sull'Isola del giglio ed è stato ancora più bello di quanto ci immaginavamo - L'isola del giglio è parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano ... qua sopra. Ma quindi com'è dormire in un faro Diverso da come lo immaginavo, mi aspettavo di sentirmi lontana da tutto, isolata, ...

Cinque cose da fare e da vedere a Firenze in primavera - Cinque cose da fare e da vedere a Firenze in primavera - Dai luoghi più noti, legati alla vita e all’opera di Dante Alighieri, a quelli meno conosciuti, come la Basilica di Santo Spirito, passando per eleganti palazzi e giardini maestosi ...

‘Interno camera’ al Teatro Tor Bella Monaca - ‘Interno camera’ al Teatro Tor Bella Monaca - Arriva a Roma da giovedì 9 a sabato 11 maggio, ore 21:00, al Teatro Tor Bella Monaca, ‘Interno camera’, uno spettacolo scritto e interpretato da Paola giglio affiancata in scena da Matteo Prosperi, ...