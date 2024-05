Irene Grandi | Vasco è il mio uomo ideale - amo tutto di lui Se c’è mai stato qualcosa di intimo? N - non ci mai neanche passato per la testa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono 30 gli anni di carriera chefesteggerà con un album e un tour. Venerdì intanto esce il suo nuovo singolo Fiera di Me e la cantante toscana si è raccontata al Corriere della Sera: “Parlo di me, ma parlo anche alle donne che oggi più che mai devono essere fiere. Mi vengono in mente i tanti femminicidi e penso che tutte le donne debbano intraprendere un percorso che le renda capaci di volersi bene, senza infilarsi in relazioni che non le fanno crescere, ma anzi le sottomettono. Mi ha colpito una frase di Michela Murgia: non date mai retta alle persone che dicono che non andate bene se una cosa vi fa stare bene. Dovete volervi bene piuttosto che compiacere gli altri”. Spazio anche per parlare di quello che nella vita non l’ha resa fiera di sé: “Ho dedicato tanto della mia vita alla mia professione, alla mia identità di cantante. Nella mia ...

