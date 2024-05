Iren - proseguono le azioni a tutela della società | il Cda avvia un audit indipendente esterno sulle attività svolte da Signornini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Consiglio di Amministrazione di, riunito oggi per l'approvazione dei risultati al 31 marzo 2024, ha anche approfondito il tema delle ulteriorida intraprendere in relazione alleposte in essere dal dott. Signorini in azienda. Dopo aver immediatamente deliberato, nella seduta straordinaria del 7 maggio, di revocare temporaneamente le deleghe al dott. Signorini, assegnandole al Presidente e al Vice Presidente, nonché di interrompere le consulenzete in autonomia dall'AD, il CdA – in un'ottica didell'azienda e dei suoi dipendenti - ha approvato lo svolgimento di duespecifici, unoto da partefunzione interna preposta non appena appresa la notizia del provvedimento di custodia cautelare, e uno - in ...