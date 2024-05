Iren - in primo trimestre Ebitda + 4 - in rialzo guidance 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Margine operativo lordo () pari a 383 milioni di euro in crescita del 4% «principalmente determinato dalla crescita organica e dagli adeguamenti tariffari nelle attività di distribuzione», risultato operativo (Ebit) a 213,3 mln, + 1,4%, utile netto di Gruppo attribuibile ai soci a 122 milioni di euro in flessione del 10% «dovuta interamente all'incremento del tax rate», ricavi a 1567,7 mln (- 22,4%), indebitamento finanziario netto in miglioramento pari a 3.912 milioni di euro e investimenti pari a 184 milioni di euro in calo del 7% destinati principalmente alla realizzazione delle infrastrutture previste dai Piani d'ambito del ciclo idrico integrato, all'ammodernamento delle reti gas ed elettriche, all'acquisto di mezzi ed attrezzature della raccolta e alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e di generazione rinnovabile. Sono i principali risultati ...