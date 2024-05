Inzaghi Inter - papà Giancarlo | Simone come Ancelotti Vi racconto un aneddoto

Giancarlo Inzaghi , Papà di Filippo e Simone, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui parla dei propri figli Giancarlo Inzaghi , Papà di Filippo e Simone, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui parla dei propri figli. Le sue ...

Simone Inzaghi è l’uomo del momento in Serie A. L’allenatore dell’Inter ha scritto il suo nome nella storia nerazzurra vincendo il tanto atteso Scudetto della seconda stella, il 20°. Una vittoria mai messa in discussione, arrivata al termine di una ...

Piacenza celebra il suo Simone Inzaghi dopo il trionfo con l'Inter: 'La vicinanza alla mia città mi ha aiutato molto in questi tre anni' - Questo è Simone Inzaghi. Uno straordinario biglietto da visita per la nostra Piacenza. E non solo ... in questi tre anni all'Inter mi sono riavvicinato a Piacenza, soprattutto a papà e mamma, ma sono ...

Piacenza in festa per Simone Inzaghi dopo lo scudetto