Inzaghi e l’Inter - volontà comune sul futuro | gli obiettivi – SM

l’Inter e Simone Inzaghi si ritroveranno al termine della stagione per definire meglio la prossima stagione, spiega il Corriere dello Sport. FUTURO – Simone Inzaghi , ieri festeggiato dal club, al termine della stagione, con uno scudetto in tasca, ...

Inter-Torino sarà una festa in tutti i sensi, ma alle 12.30 c’è da giocare e onorare lo scudetto appena conquistato. Inzaghi non lascia niente al caso e il Corriere dello Sport segnala gli obiettivi da raggiungere. MOTIVAZIONI PRESENTI – Per ...

L'Inter programma la prossima stagione e l'obiettivo è quello di alzare sempre di più l'asticella. La squadra di Simone inzaghi ha raggiunto un livello altissimo e la dirigenza è in contatto sul ...

Le celebrazioni per la conquista della seconda stella continuano a scaldare i cuori degli appassionati nerazzurri. Questo weekend, in occasione dell'ultimo match di campionato tra le mura di San Siro, ...

L'offerta per Albert Gudmundsson è già chiara negli uffici di Viale della Liberazione. Dopo avere incontrato l'agente, l'Inter si prepara a sedersi attorno a un tavolo con la dirigenza del Grifone per ...