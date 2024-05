(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lucca, 15 maggio 2024 – Investe con l’auto unche attraversapedonali, poi fugge senza prestare soccorso. Protagonista una donna che è fuggita via ignorando anche la richiesta di un’ambulanza da parte del ferito, rimasto a terra. "Un’ambulanza? No no, sennò mi rovini...", è stata la sconcertante risposta dell’investitrice. Ora però ci sarebbero dei testimoni dell’episodio e dettagli sulla targa della vettura. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 12. Il professionista, Francesco Pittaluga 35 anni, iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa, stava rientrando allo studio lucchese dove lavora con l’Florenzo Storelli, in viale Cadorna. E mentre attraversavapedonali vicinerotatoria del supermercato Lidl all’Arancio, è ...

Investito da un’auto pirata. Avvocato travolto sulle strisce: la conducente si dà alla fuga - Investito da un’auto pirata. avvocato travolto sulle strisce: la conducente si dà alla fuga - Lo sconcertante episodio ieri mattina in viale Cadorna all’Arancio. "Chiedevo un’ambulanza, ma lei mi ha risposto di no, altrimenti la rovinavo..." ...

Investe anziano sulle strisce pedonali, condannato per omicidio stradale - Investe anziano sulle strisce pedonali, condannato per omicidio stradale - Nell’agosto del 2020 investì un 82enne in sella a una bicicletta, sulle strisce pedonali, in via Settembrini a Rimini: un 76enne riminese, che il giorno dell’incidente viaggiava in sella a uno scooter ...

La truffa sventata: "Sono il maresciallo.... È accaduto un incidente" - La truffa sventata: "Sono il maresciallo.... È accaduto un incidente" - Tutto è iniziato con una telefonata: "Sua moglie ha investito una donna sulle strisce". La vittima è stata contattata da un finto carabiniere e poi da un avvocato fasullo.