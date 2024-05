Intesa Sanpaolo - 9 miliardi per le imprese toscane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 – Nuovo programma nazionale per, che mette in campo 120di euro fino al 2026. Per la Toscana sono nove idi euro a disposizione delle piccole e medie, micro-aziende, terzo settore, filiere agroalimentari e del turismo. Con “Il tuo futuro è la nostra impresa”, questo il nome del programma, il gruppo bancario guidato da Carlo Messina, si pone l'obiettivo di favorire nuovi investimenti per al competitività italiana. Con il nuovo programma la banca intende accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle, facilitando l’accesso alle nuove misure del Pnrr, intervenendo in particolare su transizione 5.0 ed energia, sviluppo estero e nuovi mercati, ...