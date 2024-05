Internazionali d’Italia - Binaghi | Il futuro è di Sinne - il torneo può crescere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il presidente Fitp, Angelo, ha parlato a margine del convegno “vita da campioni” organizzato da Sport e Salute all’interno degliBNL: “Questa manifestazione produrrà un indotto di oltre 600 milioni di euro; sono dei risultati straordinari e crediamo si possaancora. Ilè degli, dir e del tennis italiano e di questo dobbiamo ringraziare gli autori della riforma“.ha proseguito elogiando la riforma dello sport: “Ha avuto effetti che tocchiamo con mano oggi. Tutte le medaglie e i successi provengono dalla ridistribuzione delle risorse da investire. Il mondo dello sport è cambiato in positivo, anche come concezione. Questa riforma ha dato la forza di dire che noi abbiamo come ...

Se nel torneo femminile volgiamo alla conclusione con il discorso dei quarti di finale , per quanto riguarda il torneo maschile si dà il via quest’oggi a tale fase del torneo con i primi due incontri. Considerata ‘l’ecatombe’ dei big, non possiamo ...

La terza semifinalista degli Internazionali d’Italia 2024 , la prima della parte bassa del tabellone, è Aryna Sabalenka . A senso unico il match che ha inaugurato la sessione odierna sul Centrale, in cui la bielorussa ha liquidato in due rapidi set ...

Djokovic e Sinner al Roland Garros per il n°1 del ranking. Esami alla testa ok per Nole, Jannik vuole esserci - In conferenza stampa dopo la brutta sconfitta rimediata contro la sorpresa di questi Internazionali BNL d'Italia , Alejandro Tabilo , Novak Djokovic aveva affermato di essersi sentito strano e che ...

