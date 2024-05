Internazionali d’Italia 2024 | Ostapenko non può nulla - Sabalenka è troppo più solida e va in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La terza semifinalista degli, la prima della parte bassa del tabellone, è Aryna. A senso unico il match che ha inaugurato la sessione odierna sul Centrale, in cui la bielorussa ha liquidato in due rapidi set una Jelenafallosa e mai in grado di trovare le contromisure adatte per contrastare il gioco dell’avversario. 6-2 6-4 il punteggio dell’incontro, maturato dopo 1h13?, con cui la numero due del mondo si è imposta, battendo per la terza volta (in altrettanti precedenti) la giocatrice lettone e raggiungendo laal Foro Italico per la seconda volta in carriera. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Azarenka-Collins; sullo sfondo un’altra finale – dopo quella giocata pochi giorni fa a ...