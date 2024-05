Internazionali di tennis - un attivista denuncia violenze e abuso di potere in commissariato dopo il blitz

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Undi Ultima Generazione ha accusato un agente di polizia di avergli stretto le mani al collo lo scorso 13 maggio,essere stato portato aldi Prati a Roma per ilalle partite diATP al Foro Italico. Durante la protesta, glisono stati interrotti da 11 attivisti, di cui quattro scesi in campo lanciando dei coriandoli. In un video condiviso sui social, il giovane di nome Giacomo, dichiara che gli altri agenti presenti non sarebbero intervenuti: «Sono rimasti a guardare», sottolinea. «Mi hanno strappato i capelli, sono stato in Pronto Soccorso e inizialmente mi avevano dato una prognosi di 15 giorni. Poi un poliziotto è intervenuto, ha parlato con il medico e mi hanno cambiato la prognosi in 1 giorno»,. ...