Internazionali BNL d’Italia - quarti di finale maschili | programma e diretta Tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Se nel torneo femminile volgiamo alla conclusione con il discorso deidi, per quanto riguarda il torneo maschile si dà il via quest’oggi a tale fase del torneo con i primi due incontri. Considerata ‘l’ecatombe’ dei big, non possiamo dire comunque che non ci saranno incontri di alto livello e i due match di oggi sono pronti a dimostrarlo. In primo luogo al pomeriggio Tabilo affronta Zhinzhen, poi di sera Zverev si misurerà con Fritz. Andiamo dunque a scoprire qual è ile dove vedere intelevisiva ididegliBNLBNLdi: il ...

Prosegue il 40esimo Torneo internazionale under 18 città di prato. Oggi i Quarti di finale . Esce subito il vincitore di Salsomaggiore, contro l’argentino Carles Cordoba, in un match combattuto e chiuso dal sudamericano sul 2-1 (1-6, 6-3, 6-4). ...

Roma, 14 maggio 2024 – E’ stato eliminato il russo Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2024 . Il tennista numero 4 al mondo ha perso, agli ottavi, con lo statunitense Tommy Paul (numero 16 in ATP), con il risultato di 6-1 6-4, in 73 minuti ...

G+: tutte le notizie - G+: tutte le notizie - La coppia azzurra è ai quarti di finale al Foro: le Atp Finals sono vicine, l'affiatamento è sempre più forte. E per Bologna... "Jannik può fare tutto, siamo una coppia che si conosce" ...

Non mi alleno, tanto vinco senza giocare | Sinner ha saputo la combinazione ATP: meglio non rischiare - Non mi alleno, tanto vinco senza giocare | Sinner ha saputo la combinazione ATP: meglio non rischiare - L'asso azzurro ha rinunciato agli Internazionali d'Italia per un problema all'anca, ma ora ha un obiettivo in testa ...

Il top del calcio giovanile al memorial “Flavio Protti”, in campo anche Juve, Lazio e Fiorentina - Il top del calcio giovanile al memorial “Flavio Protti”, in campo anche Juve, Lazio e Fiorentina - È tutto pronto per la 21esima edizione del memorial “Flavio Protti”, ormai uno dei classici del calcio giovanile romagnolo e non solo. Il torneo, che si svolgerà nel week end tra il 17 e il 19 maggio, ...