Internazionali BNL d’Italia - Collins infermabile | battuta in due set Azarenka

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si è concluso il match tra, valido per i quarti di finale del Wta 1000 di Roma. Vittoria in due set per la statunitenseche continua la personale striscia positiva superando con un 6-4 6-3 la bielorussa. L’Americana, nella semifinale in programma domani, affronterà Sabalenka. Il primo set parte con un break diche rimonta punto per punto, ma successivamentesale in cattedra e recupera il primo break per poi doppiare la bielorussa con il parziale di 4-2. La prima frazione si chiude con altri due break, uno per parte, e la vittoria del set da parte della statunitense. Il secondo set è più in discesa per: doppio break e parziale di 4-2. Piccolo brivido al game dopo con un contro break di ...

