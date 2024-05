Inter | pronta l'offerta per convincere il Genoa a cedere Gudmundsson e superare Juve e Napoli

L’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson sarà uno dei nomi più caldi di questo mercato estivo. L’islandese ha collezionato fino ad ora 16 gol 4 assist in questa stagione, contribuendo notevolmente alla già raggiunta salvezza dei rossoblù in Serie ...

Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - su tutte sul Milan, che ora dovrà necessariamente andare con maggior forza su altri obiettivi. Antonio Conte sembra destinato al napoli, l'ultimo nome circolato era quello di Gallardo (ex River Plate, ...

L’evoluzione del Grifone, il Genoa è cresciuto partita dopo partita - L’evoluzione del Grifone, il Genoa è cresciuto partita dopo partita - Nel girone di ritorno 7° in classifica e tra le squadre che gli sono avanti ha fatto punti con tutti tranne la Dea. Nelle ultime 2 gare del campionato ...

Napoli già al lavoro per il mercato di Conte - napoli già al lavoro per il mercato di Conte - Accordo vicino tra gli ex campioni d'Italia e il tecnico pugliese: si lavora alla conferma di Kvara e a due colpi estivi ...