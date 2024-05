Inter a quota 100 I club europei con più gol in stagione | City irraggiungibile - Aston Villa meglio dei nerazzurri

I club di tutta Italia guardano in direzione Liguria. Anche la Juventus – spiega Tuttosport – non molla la presa su Albert Gudmundsson . Su di lui anche l’Inter che ha messo l’islandese nel mirino da tempo. ATTENZIONE – Se da un lato il Genoa prova ...

grazie a una doppietta dell`attaccante colombiano Miguel Borja (ex Livorno ) gli argentini del River Plate battono 2-0 i paraguaiani del Libertad,...

La giovane cingolana è stata l’unica a vincere la propria categoria. Degli altri 8 portacolori della società apirese, 4 hanno vinto l’argento, uno il bronzo Apiro , 15 maggio 2024 – Non si ferma la pioggia di medaglie del Fight Club Apiro di ...

Dario Baccin shock: ecco il nuovo mercato dell’Inter - Dario Baccin shock: ecco il nuovo mercato dell’inter - Continuità, nuovi talenti e progetti futuri. Il vicedirettore sportivo dell’inter, Dario Baccin, ha recentemente condiviso considerazioni significative riguardo il futuro del club nerazzurro. Parlando ...

Lautaro, vinta la causa con gli ex agenti. Restano pendenti due questioni - Lautaro, vinta la causa con gli ex agenti. Restano pendenti due questioni - Lautaro Martinez vince la causa contro i suoi ex procuratori Carlos Yaque e Rolando Zarate. Il Tribunale di Milano ha infatti dichiarato nullo il contratto di rappresentanza firmato a suo tempo ...

Inter, idea per la porta: piace Josep Martinez del Genoa - inter, idea per la porta: piace Josep Martinez del Genoa - Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il portiere del Genoa, che è reduce da una stagione importante con la maglia del Genoa, che avrebbe attirato ...