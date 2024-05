Inondazione a Milano e caldo estivo a Napoli, le immagini della gente in costume da bagno sul lungomare - inondazione a milano e caldo estivo a Napoli, le immagini della gente in costume da bagno sul lungomare - inondazione a milano a causa del maltempo e centinaia di interventi dei pompieri, mentre il caldo a Napoli ha già portato i bagnanti sul lungomare ...

Milano sott'acqua, la città affronta una grave inondazione - milano sott'acqua, la città affronta una grave inondazione - milano è stata colpita da una pioggia incessante che ha iniziato a cadere martedì 14 maggio, causando gravi inondazioni in tutta la città. La situazione è particolarmente critica nel quartiere di Pont ...

Milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate. Attiva la vasca contro le esondazioni: esondato il Lambro. Traffico in tilt - milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate. Attiva la vasca contro le esondazioni: esondato il Lambro. Traffico in tilt - Come previsto, una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, con temporali intensi a partire dal pomeriggio e dalla serata di ieri. Oggi, mercoledì 15 ...