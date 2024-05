Innovazione protagonista agli Asecap Days 2024 - l’evento che riunisce i principali concessionari europei e mondiali

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Glia Milano,più significativo dell’anno per iautostradali, si sono incentrati sull’, concludendosi oggi, mercoledì 15 maggio., tenuto a Palazzo Mezzanotte, ha riunito ioperatori, con numeri impressionanti illustrati da Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle. Lo Presti ha sottolineato l’aspetto internazionale del, con la presenza di 24 nazioni, tra cui 6 extra-Ue come Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Canada, Turchia e Porto Rico, oltre a 60e partecipanti, più di 350 delegati iscritti e 27 sponsor. Questi numeri evidenziano la natura profondamente ...

Innovazione protagonista agli Asecap Days 2024 - È l'innovazione il tema al centro degli Asecap Days 2024 che entrano ... Il più importante evento annuale del settore che ogni anno ...

Mobilità, Boiardi (Milano Serravalle): 'Sfida è coniugare innovazione e sicurezza' - Lo ha detto Pietro Boiardi, Ceo Milano Serravalle, in occasione degli Asecap Days, l'evento annuale più importante per il settore, che per la prima volta in assoluto si è svolto a Milano. L'edizione ...