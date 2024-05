Ingegneri clinici dal Papa - impegno per tecnologia ai più poveri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Una delegazione dell'Associazione italiana(Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic - in programma al Convention Centre La Nuvola di Roma fino al 18 maggio - ha partecipato questa mattina all'udienza diFr

Ingegneri clinici in udienza dal Papa. Al via ricerca di tecnologie per attività sanitarie nei luoghi più poveri e disagiati - ingegneri clinici in udienza dal Papa. Al via ricerca di tecnologie per attività sanitarie nei luoghi più poveri e disagiati - Così il presidente dell’Associazione Italiana ingegneri clinici – AIIC Umberto Nocco che – in occasione della prima giornata del loro 24° Convegno nazionale - ha guidato una delegazione di ...