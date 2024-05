(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Una delegazione dell'Associazione italiana(Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic - in programma al Convention Centre La Nuvola di Roma fino al 18 maggio - ha partecipato questa mattina all'udienza diFr

(Adnkronos) – Una delegazione dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic – in programma al Convention Centre La Nuvola di Roma fino al 18 maggio – ha partecipato questa ...

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) – Una delegazione dell’Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic – in programma al Convention Centre La Nuvola di Roma fino al 18 maggio – ...

(Adnkronos) – Una delegazione dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic – in programma al Convention Centre La Nuvola di Roma fino al 18 maggio – ha partecipato questa ...

La Russia avanza senza sosta, presi altri tre villaggi tra Kharkiv e Zaporizhzhia. Zelensky annulla gli impegni all’estero - La Russia avanza senza sosta, presi altri tre villaggi tra Kharkiv e Zaporizhzhia. Zelensky annulla gli impegni all’estero - L’esercito ucraino sembra ogni giorno che passa sul punto di cedere sotto la pressione russa. I militari di Vladimir Putin attaccano su tutto il fronte di guerra sfruttando al superiorità numerica e d ...

Ingegneri clinici dal Papa, impegno per tecnologia ai più poveri - ingegneri clinici dal Papa, impegno per tecnologia ai più poveri - Nella prima giornata del Convegno Aiic una delegazione in udienza con contributo all'Obolo di San Pietro ...

Pioggia a Milano, persone intrappolate nella zona di Ponte Lambro: l’intervento dei vigili del fuoco con i gommoni - Pioggia a Milano, persone intrappolate nella zona di Ponte Lambro: l’intervento dei vigili del fuoco con i gommoni - Milano, per soccorrere alcune famiglie intrappolate nella zona di Ponte Lambro sono intervenuti i vigili del fuoco con i gommoni ...