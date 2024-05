(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Una delegazione dell'Associazione italiana(Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic – in programma al Convention Centre La Nuvola di Roma fino al 18 maggio – ha partecipato questa mattina all'udienza diFrancesco, in piazza San Pietro. Al termine, la delegazione, guidata dal presidente Umberto Nocco,

Roma , 14 mag. (Adnkronos Salute) - Da domani e fino al 18 maggio oltre 2mila soci dell'Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic) si riuniscono a Roma per il loro 24esimo convegno nazionale, che avrà come tema ' cronicità , territorio , ...

(Adnkronos) – Da domani e fino al 18 maggio oltre 2mila soci dell'Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic) si riuniscono a Roma per il loro 24esimo convegno nazionale, che avrà come tema ' cronicità , territorio , prossimità : costruiamo insieme ...

Nella prima giornata del Convegno Aiic una delegazione in udienza con contributo all'Obolo di San Pietro Una delegazione dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic), in occasione della prima giornata del 24esimo Convegno nazionale Aiic - in ...

Ingegneri clinici dal Papa, impegno per tecnologia ai più poveri - ingegneri clinici dal Papa, impegno per tecnologia ai più poveri - Nella prima giornata del Convegno Aiic una delegazione in udienza con contributo all'Obolo di San Pietro ...

Ingegneri clinici in udienza dal Papa. Al via ricerca di tecnologie per attività sanitarie nei luoghi più poveri e disagiati - ingegneri clinici in udienza dal Papa. Al via ricerca di tecnologie per attività sanitarie nei luoghi più poveri e disagiati - Così il presidente dell’Associazione Italiana ingegneri clinici – AIIC Umberto Nocco che – in occasione della prima giornata del loro 24° Convegno nazionale - ha guidato una delegazione di ...

A Villa Sofia una nuova macchina per la risonanza magnetica: "Prestazioni cliniche d'eccellenza per i pazienti" - A Villa Sofia una nuova macchina per la risonanza magnetica: "Prestazioni cliniche d'eccellenza per i pazienti" - L'installazione di questo moderno sistema è stata finanziata con i fondi del Pnrr. Il commissario straordinario Roberto Colletti: "Ridurremo i tempi di attesa e garantiremo diagnosi sempre più accurat ...