Ingaggiano uno - gioca l' altro | la truffa dei gemelli del go - come li hanno scoperti | Guarda

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dev'essere il momento dei sosia, dei cloni. Abbiamo appena raccontato ai nostri lettori delle bambole Reborn, dalle fattezze così realistiche che le si possono scambiare per veri bambini, ed ecco che arrivano i calciatori, virtualmente indistinguibili, a farsi passare l'uno per l', per realizzare un raggiro che non si sa se più inquietante o farsesco. Andiamo in Romania, dove la prestigiosa squadra della Dinamo Bucarest (che però oggi langue nella metà inferiore della classifica, lontana dai fasti di un tempo) sta indagando su una presunta, inaudita sostituzione (non voluta dall'allenatore) di persona, tra il difensore Edgar Ié, extore del Barcellona, ingaggiato a febbraio per rafforzare il “pacchetto difensivo”,si dice in gergo sportivo, e il suo gemello (fisicamente identico) Edelino Ié, ...