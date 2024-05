Infiorata - colletta per acquistare più petali

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mancano meno di 3 settimane alla tradizionaledel Corpus Domini che si terrà a Pievepelago domenica 2 giugno ed in paese vi è già gran fermento. Da un lato gli infioratori stanno ultimando i bozzetti dei 25 tappeti che ricopriranno tutti i 200 metri dell’antica via Tamburù (e limitrofa piazza Ricci), dall’altro è stato attivato il relativo nuovo sito Internet e si cercano fondi per potenziare l’acquisto dei fiori necessari. Spiegano infatti alcuni infioratori: "La data è mobile, legata alla Pasqua, quindi quest’anno sarà una domenica bassa nel calendario. Sta destando qualche preoccupazione l’anomalo andamento stagionale che, nonostante il recente maltempo, sta facendo fiorire anticipatamente le specie che solitamente più utilizziamo, dal maggiociondolo all’acacia, dalle ‘palle di neve’ alle ginestre’. Nessuno però si è perde d’animo: da un lato speriamo di ...

