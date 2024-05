Infermiera salva vite Dirigente si sente male alla partita del figlio - lei scende in campo e lo rianima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Empoli (Firenze), 14 maggio 2024 – Ci sono professioni cucite addosso. Ovunque vai, ovunque ti trovi l’istinto di intervenire prevale su tutto. E fa la differenza. Luisa Giorgi, 43 anni di Empoli, lo ha fatto di nuovo: hato un’altra vita, ’semplicemente’ mettendo in atto le sue competenze didel 118. Stavolta è successo ’in trasferta’, domenica scorsa durante un torneo di rugby a Treviso, al quale stava partecipando il minore dei suoi tre figli. "Una manifestazione Under 14 molto importante, di tre giorni, al centro sportivo La Ghirada con 43 squadre italiane e non – inizia a raccontare la stessa mamma– Erano circa le 12 e mioera inper la terza. Ad un certo punto sento urlare “ambulanza, ambulanza“ e vedo correre su un altro ...