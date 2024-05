Incontra il biologo marino che lavora per una catena alberghiera

Leggi tutta la notizia su newsnosh

#re per unasostenibile Megan Morikawa,e direttrice globale della sostenibilità del Gruppo Iberostar, sta dimostrando come anche i grandi operatori turistici possano essere ecologici. Utilizzando la scienza, sta implementando progetti come laboratori di ricerca sui coralli e bidoni della spazzatura alimentati dall'intelligenza artificiale. # Passione per la scienza e l'ambiente: il punto di partenza Morikawa ha iniziato la sua carriera accademica studiando le barriere coralline e la genetica. Durante il suo dottorato, hato un'albergatrice appassionata di scienza, Gloria Fluxá Thienemann, che l'ha coinvolta nel settore dell'ospitalità. # Unire ricerca scientifica e turismo sostenibile