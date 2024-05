Incidenti a Ravenna - due scontri frontali tra auto | una donna morta e cinque feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – E' di unae di treil bilancio di uno scontro frontale tra dueavvenuto intorno alle 17 in via Sant’Alberto, a circa un chilometro dal paese omonimo. Per cause che la polizia locale dista ancora accertando, il suv condotto da un anziano si è scontrato frontalmente con una Nissan Leaf con a bordo tre persone, tra cui la vittima. Gli altri tresono stati portati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Poche ore prima, a, a seguito di un altro scontro frontale era stato chiuso viale Alberti. Una Peugeot 308 condotta da una 43enne ha invaso la corsia mentre sopraggiungeva una Opel Agila con al volante una 51enne. Quest'ultima vettura è finita nel fosso e nella carambola è rimasta ...