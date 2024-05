Incidenti a raffica | tre feriti in ospedale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Triplo incidente in una mattinata, il soccorso sanitario fa la spola. Il primo scontro si è verificato a Lodi alle 8.45 di ieri. Un’auto e un ciclista si sono urtati e lo sportivo a bordo della due ruote è finito a terra mentre percorreva viale Dalmazia. Per i traumi il malcapitato ha avuto bisogno del 118 e lo hanno soccorso gli operatori della Croce rossa cittadina. Accusava diversi traumi da valutare ed è stato accompagnato all’Maggiore di Lodi. Le forze dell’ordine stabiliranno le eventuali responsabilità. Fortunatamente non correva pericolo di vita. Un sessantaquattrenne è inoltre caduto dalla bicicletta alle 10.30 sulla provinciale 16 di Zelo Buon Persico ed è stato accompagnato all’di Melegnano. Alle 12.15, un terzo incidente. A Casalmaiocco. Un’auto è finita fuori dalla carreggiata mentre percorreva la strada provinciale ...

Firenze , 2 maggio 2024 – Incidente stradale questa mattina in via Luigi Gordigiani, zona viale Redi: un’ Auto ha urtato un altro veicolo ed è finita sui binari della tramvia , ribalta ndosi su un fianco. La linea T2 è stata così interrotta per circa ...

VENEZIA - «Gli incidenti in A4? Non è un caso che la stragrande maggioranza di questi avvenga nel tratto in cui ci sono due corsie» . Mauro Luongo, comandante dei vigili del fuoco ...

Terni, controlli della polstrada contro la guida in stato di alterazione: sette positivi all'alcol uno alla droga - Terni, controlli della polstrada contro la guida in stato di alterazione: sette positivi all'alcol uno alla droga - TERNI - In sette guidavano l'auto dopo aver bevuto troppo e per tutti è scattata la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Per tre di loro, con un tasso ...

Fanno benzina, crolla il cartellone pubblicitario: decine di morti e feriti in India - Fanno benzina, crolla il cartellone pubblicitario: decine di morti e feriti in India - Il bilancio è drammatico e purtroppo in costante aggiornamento. Almeno 12 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite a causa del crollo di un grosso cartellone pubblicitario a Mumbai, in India ...