Incidente sul lavoro - operaio muore incastrato in un macchinario

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Tragedia sula Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Unè morto nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio, nel reparto di laminazione dell’azienda KME Europametalli. Secondo le prime informazioni l’uomo è mortoin unmentre era alnel reparto di laminazione. Sul posto i soccorsi del 118 con ambulanza infermieristica India. Il personale ha potuto solo constatare il decesso.

Una barra di ferro è caduta da una gru. E lo ha centrato in pieno, all?altezza della testa. È accaduto sabato scorso, nei pressi di un capannone di via Volpicelli, siamo a...

Tragedia sfiorata per un operaio 30enne , schiacciato da un macchinario con il quale stava lavorando in un'azienda di Frosinone . Rimasto grave mente ferito, è stato soccorso e trasportato con l'eliambulanza in ospedale.Continua a leggere

Viareggio, 15 maggio 2024 – Un altro Incidente sul lavoro . È avvenuto nel primo pomeriggio a Forte dei Marmi. Qui in un cantiere edile lungo la via Emilia, un albero è crolla to sull’abitacolo di un escavatore travolge ndo la postazione dell’ operaio ...

