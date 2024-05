Incidente sul lavoro - muore operaio nel lucchese incastrato in macchinario

Tragedia sfiorata per un operaio 30enne , schiacciato da un macchinario con il quale stava lavorando in un'azienda di Frosinone . Rimasto grave mente ferito, è stato soccorso e trasportato con l'eliambulanza in ospedale.Continua a leggere

Viareggio, 15 maggio 2024 – Un altro Incidente sul lavoro . È avvenuto nel primo pomeriggio a Forte dei Marmi. Qui in un cantiere edile lungo la via Emilia, un albero è crolla to sull’abitacolo di un escavatore travolge ndo la postazione dell’ operaio ...

Resta incastrato in macchinario, muore un operaio - Resta incastrato in macchinario, muore un operaio - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio presso la Kme Europametalli di Fornaci di Barga, un'azienda metallurgica specializzata nella lavorazione del rame. Secondo le prime ...

