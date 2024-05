Incidente sul lavoro - albero crolla sull’escavatore e travolge un operaio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Viareggio, 15 maggio 2024 – Un altrosul. È avvenuto nel primo pomeriggio a Forte dei Marmi. Qui in un cantiere edile lungo la via Emilia, unto sull’abitacolo di un escavatorendo la postazione dell’che stava guidando il mezzo. L’di 62 anni, originario dell’Albania ma residente ad Aulla, è rimasto ferito. Al momento del crollo della grossa pianta, era da solo. Oltre all’automedica di Massa all’ambulanza, è stato allertato anche l’elisoccorso in codice rosso. Le condizioni dell’uomo, che ha subito un trauma da schiacciamento ad un arto, sono state giudicate dai sanitari meno preoccupanti di quanto ipotizzato in un primo momento di fronte alla scena del sinistro. Il trasferimento con Pegaso è stato quindi ...