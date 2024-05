Incidente in macelleria a Osimo - si taglia la mano Soccorso con Icaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 -sul lavoro in unaadieri sera. Per cause in corso di accertamento, il titolare del negozio si èto gran parte della. L’uomo, che in quel momento si trovava da solo, ha gridato chiedendo ripetutamente aiuto e subito è stato chiamato il 112. È rimasto sempre cosciente pur nella gravità della situazione.Sul posto sono accorse l’automedica die l’ambulanza della Croce Rossa. Le condizioni del macellaio sono apparse però gravissime al punto che è stato richiesto anche l’intervento di. Tanta la paura al momento del, ci sono stati veri momenti di apprensione.