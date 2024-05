Incidente in fabbrica - operaia grave

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 19.20 Un'di 58 anni è rimastamente ferita sul lavoro all'interno di un'industria tessile a Mongrando nel Biellese. La donna stava pulendo una cardatrice quando il macchinario si è messo in funzione e la mano e il braccio sono finiti fra i rulli. Soccorsa dai sanitari del 118,l'infortunata è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni vengono definite gravi dai sanitari, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il macchinario è stato sottoposto a sequestro dal personale dello Spresal.

