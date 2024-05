Incidente in bici a Gaeta | paura per tre campionesse di pattinaggio sul ghiaccio della Nazionale

Gaeta – Tanto spavento e fortunatamente solo alcune escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. E’ quanto hanno riportato tre atlete della nazionale italiana di pattinaggio su ghiaccio che, in ritiro ...

