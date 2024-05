Incidente ad Arluno - auto si schianta contro un camion | grave un uomo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unè rimastomente ferito in unavvenuto in via per Turbigo a Milano martedì sera dopo le 18. La suamobile si ètaun mezzo pesante. Non è chiara, al momento, la dinamica precisa nè l’identità dell’ferito. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’medica e l’mobilista è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Una 46enne di Scisciano è deceduta nel pomeriggio in un Incidente in via Ponte dei Cani; sarebbe morta sul colpo. Indagini dei carabinieri.Continua a leggere

Grave Incidente martedì sera a Mantova , all’incrocio tra viale della Favorita e strada Ghisiolo. Un giovane motociclista di 16 anni è rimasto gravemente ferito in uno s contro con un furgone . Il ragazzo è stato portato dall’elisoccorso in codice ...

PADOVA/VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore di Valentina Renso ha smesso di battere. La giovane in compagnia di due amici, di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera.

Lo scontro è avvenuto martedì sera in via per Turbigo. L'automobilista è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano ...

Tragico incidente a Marigliano, Maria Foresta muore a bordo della sua moto. Le autorità indagano sulle circostanze dell'evento.