Incidente A13 a Ferrara - scoppia una gomma e il camion travolge un’auto

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Un rocambolescoper miracolo non si è trasformato in tragedia. Il tutto è successo oggi pomeriggio. Siamo sulla A13, tra i caselli disud e nord. In carreggiata nord unista perde il controllo del mezzo a causa dello scoppio di unae, sbandando, schiaccia una Fiat 500 contro il new jersey. Incidenti a Ravenna, due scontri frontali tra auto: una donna morta e cinque feriti Il tir ha trascinato l’auto per qualche metro facendola poi capottare sulla corsia opposta. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Altedo. Si sono registrati rallentamenti nel tempo necessario ai soccorsi.