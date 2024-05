Incidente a Firenze - morto motociclista 23enne | Ettor - ex calciato -e, aveva sconfitto la leucemia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La vittima si chiamae Maoggi. L'ha coinvolto la sua moto e e un'auto guidata da un uomo di 55 anni. Inutili i soccorsi. Ilattualmente lavorava in un negozio e in passato era statore.

Milano , incidente sul lavoro : un operaio di 23 anni è morto stritolato in un macchinario . Inutili i soccorsi. L’accaduto Un giovane operaio di 23 anni, di origini egiziane, ha perso la vita nella tarda serata di ieri, 19 aprile, in un tragico ...

(Adnkronos) – incidente sul lavoro a Cusago, nel Milanese . Un Operaio di 23 anni, di origini egiziane, è morto ieri sera dopo essere finito in un compattatore per rifiuti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il ragazzo non c’è stato ...

Incidente notturno in via Fossignano, grave un 23enne - incidente notturno in via Fossignano, grave un 23enne - Perde il controllo dell’auto che esce fuori strada e finisce contro un albero. E’ questa la dinamica del tremendo incidente avvenuto martedì notte in via Fossignano, nel quale è rimasto gravemente fer ...

Schianto tra camion, Yaris e la Maserati di un imprenditore: traffico in tilt - Schianto tra camion, Yaris e la Maserati di un imprenditore: traffico in tilt - L'incidente è avvenuto lungo via Filzi a Istrana, all'altezza di via Risorgimento. Traffico a lungo in tilt con code e rallentamenti. Per gli accertamenti del caso intervenuti gli agenti della polizia ...

Incidente mortale sui viali, la vittima è un ex calciatore - incidente mortale sui viali, la vittima è un ex calciatore - Aveva giocato tanti anni nelle giovanili della Ludus 90 di Compiobbi, dove abitava, Ettore Maoggi, il 23enne vittima ieri di un incidente mortale in viale Belfiore, alcuni metri dopo l’intersezione co ...