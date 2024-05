Inchiesta Liguria - la Procura indaga su una talpa Spinelli | Io preso in giro da Toti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sull’delladi Genova che ha portato agli arresti domiciliari il governatore dellaGiovanni, il suo capo di Gabinetto Matteo Cozzani e l'imprenditore Aldo, e in carcere l'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, si allunga l'ombra di una. Intanto ieriha detto: "Sono statoinda. Ho dato finanziamenti sempre rispettando la legge a tutti". E sul caso è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cuimerita "rispetto" anche per aver guidato "molto bene" lae "per molti anni" e che "il minimo sindacale" è aspettare "la sua versione dei fatti".

